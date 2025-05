Quattro serate sotto le stelle: il ritorno esplosivo del TIM Summer Hits 2025

Il TIM Summer Hits torna in piazza a Roma: quattro serata e con super stelle, ecco tutti gli ospiti che si esibiranno

Hai mai camminato in Piazza del Popolo in una calda sera di giugno, mentre l’aria vibra di musica e il cielo si colora di luci? È una sensazione difficile da dimenticare. Quest’anno, quella stessa atmosfera si prepara a tornare più viva che mai con il TIM Summer Hits 2025, che riporta la grande musica nel cuore di Roma per ben quattro serate a ingresso libero.

Da sabato 7 a martedì 10 giugno. A fare gli onori di casa, due volti ormai iconici del festival: Carlo Conti e Andrea Delogu, pronti a guidarci tra applausi, emozioni e tanta energia condivisa. Più che un semplice concerto, è un appuntamento che sa mescolare il sapore dell’estate con la voglia di cantare tutti insieme sotto un palco che diventa simbolo di unione.

E l’edizione 2025 non si risparmia affatto: sono più di 80 artisti quelli che saliranno sul palco. Alcuni nomi? Preparati a rivedere o scoprire dal vivo protagonisti come Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Baby K, Fedez, Ermal Meta, Levante, The Kolors, Rocco Hunt, Rose Villain, Ghali, Loredana Bertè, e la lista è lunga e piena di sorprese.

Ci saranno anche icone come Iva Zanicchi, Patty Pravo, Lorella Cuccarini e Orietta Berti, a dimostrare che la musica non ha età, ma solo voglia di essere vissuta. E poi giovani promesse, collaborazioni inedite e sound che vanno dal pop all’indie, dall’hip-hop alla dance.

TIM Summer Hits anche in tv: ecco dove e quando sarà trasmesso

Non potrai esserci fisicamente? Nessun problema. Il TIM Summer Hits sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 13 giugno, con contenuti esclusivi e interviste nel backstage grazie a Carolina Di Domenico su Rai Radio2, e disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Insomma, l’evento è pensato per essere vissuto ovunque, anche dal divano di casa. Ma se hai la possibilità, vivi almeno una serata dal vivo: respirare quell’atmosfera è un regalo che ogni amante della musica dovrebbe farsi. E poi, diciamolo: quando mai ti capita di vedere così tanti artisti, gratis, nel cuore della Capitale?

Allora, che fai, ci vieni? Oppure resti a casa e ti godi lo spettacolo in TV? Qualunque sia la tua scelta, una cosa è certa: il TIM Summer Hits 2025 promette di essere uno di quegli eventi che ti porti dietro per tutta l’estate. E magari anche un po’ di più.