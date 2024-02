Quattro giochi Xbox su Switch e PS5, ecco quando escono

(Adnkronos) – Dopo aver annunciato la scorsa settimana che diversi giochi esclusivi della scuderia Xbox sarebbero arrivati anche sulle console rivali, Microsoft ha rivelato titoli e date di uscita dei giochi in questione. Tra i giochi annunciati c'è Pentiment di Obsidian Entertainment, un'avventura narrativa pluripremiata, che ha già catturato l'attenzione del pubblico per il suo stile visivo ispirato al Rinascimento. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch a partire dal 22 febbraio. Segue Hi-Fi Rush, il dinamico gioco d'azione basato sul ritmo di Tango Gameworks/Bethesda Softworks, che arriverà su PlayStation 5 il 19 marzo, con preordini aperti già dal 21 febbraio sui negozi digitali PlayStation. Grounded di Obsidian Entertainment, un'avventura di sopravvivenza cooperativa che ha già accolto oltre 20 milioni di giocatori nel proprio microcosmo avventuroso, si prepara a sbarcare su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch il 16 aprile. La modalità cross-play sarà supportata, permettendo ai giocatori di unirsi indipendentemente dalla piattaforma. Infine, Sea of Thieves di Rare, con una community di oltre 35 milioni di giocatori, si appresta a navigare verso PlayStation 5 il 30 aprile. Questo gioco d'avventura promette di espandere ulteriormente il proprio orizzonte, introducendo il supporto cross-play per unire i giocatori di Xbox, PlayStation e PC in epiche avventure piratesche. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)