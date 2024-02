Quattro esclusive Xbox arriveranno su PS5 e Switch, ecco quali

(Adnkronos) – Nell'ultima puntata del podcast ufficiale di Xbox, focalizzata sugli aggiornamenti aziendali, Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha annunciato che l'azienda rilascerà quattro giochi per piattaforme concorrenti. Due di questi sono live service, mentre gli altri due sono descritti come "giochi minori, che non sono mai stati concepiti per essere esclusivi di una piattaforma". Anche se Spencer non ha fornito i titoli specifici, è stato suggerito che Hi-Fi RUSH e Sea of Thieves, precedentemente oggetto di voci riguardanti il loro approdo su altre piattaforme, rientrano nelle categorie descritte. Secondo voci insistenti, i quattro titoli a uscire su PlayStation e Switch saranno prima Hi-Fi RUSH e Pentiment, seguiti da Sea of Thieves e Grounded. Phil Spencer ha inoltre smentito le voci secondo cui titoli come Starfield e Indiana Jones and the Great Circle sarebbero stati disponibili per piattaforme concorrenti. Tuttavia, Spencer ha affermato: "Non penso che, come industria, dovremmo mai escludere la possibilità che un gioco arrivi su altre piattaforme. Siamo concentrati su questi quattro giochi e sull'apprendere da questa esperienza. Ma non voglio creare false aspettative su quelle altre piattaforme, come se questi fossero solo i primi quattro a superare l'ostacolo, per poi aprire completamente la strada, non è questo il piano attuale. Non voglio nemmeno ingannare i clienti di quelle piattaforme. Stiamo lanciando questi quattro giochi, e ne siamo entusiasti. Vedremo cosa succederà per il nostro business". In aggiunta, con il completamento dell'acquisizione di Activision Blizzard King, Microsoft ha annunciato che Diablo IV sarà disponibile su Xbox Game Pass dal 28 marzo. Sarah Bond, presidente di Microsoft Gaming, ha rivelato che Xbox Game Pass conta attualmente 34 milioni di abbonati, in aumento rispetto ai 25 milioni di gennaio 2022. È importante notare che tutti gli abbonamenti a Xbox Live Gold sono stati convertiti in Xbox Game Pass Core a settembre 2023, anche se non è chiaro se i 34 milioni includano gli abbonati a Xbox Game Pass Core. Per quanto riguarda l'hardware Xbox, Bond ha suggerito che Microsoft è già al lavoro sulla prossima generazione di Xbox, puntando a "offrire il salto tecnologico più grande mai visto in una generazione di hardware, a vantaggio sia dei giocatori sia dei creatori e delle loro visioni". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

