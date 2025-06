Quando il basket incontra l’arte: JD riaccende il cuore della Garbatella

Alla Garbatella un nuovo campo da basket all’insegna dell’arte: ecco come nasce lo spettacolo nel quartiere romano

Ti è mai capitato di passare davanti a un campo da basket e sentire che lì c’è qualcosa di più? Non solo cemento e canestri, ma un’energia viva, una storia che pulsa sotto le scarpe di chi gioca. È quello che succede ora a Parco Caduti del Mare, nel cuore della Garbatella, dove JD Sports ha acceso una scintilla destinata a durare. Non si tratta solo di una riqualificazione urbana, ma di un gesto concreto che trasforma uno spazio dimenticato in un luogo di espressione, incontro e crescita.

L’opera – colorata, potente, impossibile da ignorare – porta la firma della street artist Camilla Falsini, che ha dato forma a un campo che sembra uscito da un sogno a cielo aperto. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con Roma Bar Show e Municipio VIII, con l’idea ben chiara di mettere i giovani, le loro passioni e la loro voce, davvero al centro.

L’inaugurazione ufficiale del 14 giugno non è stata una semplice cerimonia, ma una vera e propria festa di quartiere. Tra tornei 3vs3, gare di tiro da tre punti, show di freestyle e street food, il campo è stato subito invaso da energia e sorrisi. A condurre l’evento c’era Alessandra Tropiano, affiancata dai freestylers Alex, Dario e Alessio, che hanno infiammato la giornata con creatività e tecnica.

Garbatella, l’iniziativa prende vita: le parole dei protagonisti

Lo stile era parte dell’esperienza: Alessandra ha scelto le New Balance 9060 con shorts rosa in fleece e t-shirt oversize, mentre i freestylers hanno optato per l’iconica Jordan Varsity, mescolando sportswear e street culture come solo chi vive davvero questo mondo sa fare.

Ma la cosa più potente è che questo non è stato un evento spot: il campo resterà vivo tutto l’anno, con lezioni gratuite di basket, tornei stagionali, attività con le scuole e momenti di aggregazione pensati per ispirare e far crescere la comunità.

“JD non è solo sneakers e sportswear. Crediamo nel potenziale dei giovani, e il recupero di questo campo è una dimostrazione concreta di cosa significhi essere presenti per loro”, ha dichiarato Jose Carlos Gonzales, Retail Director Southern Europe.

E in effetti, in un’epoca dove spesso le promesse ai ragazzi restano parole, questo progetto segna una differenza reale. Fa parte della visione Forever Forward di JD: costruire spazi autentici, dare voce alle nuove generazioni e offrire piattaforme dove crescere, esprimersi e sognare in grande.

Ci sono luoghi che diventano simboli. Questo campo alla Garbatella è uno di quelli. Non solo per i suoi colori, ma per il messaggio che lancia ogni giorno a chi passa di lì: “Tu conti, la tua energia conta”. E tu, da quanto tempo non metti piede in un posto che ti faccia sentire davvero parte di qualcosa?