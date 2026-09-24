Professioni, Paolieri (Giovani consulenti lavoro): “Aiutare giovani ad esercitare al meglio professione”

(Adnkronos) – L’obiettivo deve essere “rafforzare la professione e migliorare l’accesso per le nuove generazioni. Riteniamo che i giovani praticanti che iniziano il percorso per diventare consulenti del lavoro devono sentirsi subito parte integrante della categoria. Qui entra in gioco il nostro ruolo insieme ai consigli provinciali per aiutare i giovani per permettere di esercitare al meglio questa professione. Dobbiamo pensare che una legge del 1979 ci sta dando l’occasione per far dialogare generazioni diverse per disegnare la professione del domani”. Lo ha detto Elisa Paolieri, presidente dell’Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro intervenendo alla convention nazionale dei consulenti del lavoro in corso a Reggio Calabria.

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