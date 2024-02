Primavera 2024, i nuovi colori degli accessori per iPhone, iPad e Apple Watch

(Adnkronos) – Come ogni anno, Apple si appresta a lanciare la collezione primaverile di accessori per i suoi device, con nuove colorazioni per le custodie di iPhone e iPad, nuovi cinturini Apple Watch di diverso tipo e anche portachiavi e targhette per AirTag. Sebbene la Mela non abbia annunciato quando la nuova collezione sarà disponibile per l'acquisto, sono state trovate tracce dei nomi delle nuove colorazioni nel codice di iOS 17.4, sistema operativo attualmente in beta e che probabilmente verrà reso disponibile al pubblico in concomitanza del rilascio degli accessori. Su Apple Watch tramite iPhone è infatti possibile modificare il colore dello sfondo del quadrante abbinandolo ai cinturini, e il codice del sistema operativo rivela i nomi di alcuni di questi, lasciando presagire che avremo cover e cinturini nelle seguenti colorazioni: Light Blue, Ocean Blue, Pink, Raspberry, Soft Mint e Sunshine (una sorta di giallo molto leggero). Ci sono anche due nuovi colori della collezione Hermès, Bleu Céleste e Jaune de Naples. Come da consuetudine, è lecito aspettarsi tonalità più vivaci, leggere e brillanti per la stagione. Questa primavera, poi, potrebbe essere l'occasione per lanciare i primi accessori ufficiali extra per Vision Pro, il visore per realtà mista che ha debuttato a febbraio negli States. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)