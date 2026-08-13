Bancali usati e nuovi
Italia

Prezzi petrolio in calo, Brent scende a 87,69 dollari: quanto costano benzina e diesel oggi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – I prezzi del petrolio sono scesi di oltre un dollaro nelle prime contrattazioni asiatiche di giovedì, dopo che gli analisti hanno rivisto al ribasso le loro previsioni sulla domanda globale di petrolio, sebbene le limitazioni dell’offerta abbiano mantenuto i prezzi a livelli relativamente elevati. 

I futures sul greggio Brent sono scesi di 1,29 dollari, pari all’1,5%, a 87,69 dollari al barile. 

Il greggio statunitense West Texas Intermediate (Wti) è calato di 1,30 dollari, pari all’1,6%, a 81,97 dollari al barile. 

 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna – giovedì 13 agosto 2026 – il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,987 euro/l per la benzina e 2,082 euro/l per il gasolio. 

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,064 euro/l per la benzina e 2,158 euro/l per il gasolio. 

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Dl sicurezza, ok definitivo Camera con 162 sì

24 Aprile 2026

Ostia, in fondo al mare plastica e rumenta: volontari di Ecoitaliasolidale al lavoro nella giornata internazionale del mar mediterraneo

8 Luglio 2023

Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 2 novembre 2023

2 Novembre 2023

Ardea, Partito Democratico su elezioni amministrative: “Pd sicuro vincitore”

8 Ottobre 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno