Premio Eccellenza Euro Mediterraneo a Lina Sastri, talento italiano oltre i confini

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Il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo, giunto alla quarta edizione, si prepara a rendere omaggio a una delle figure più rappresentative della cultura e dello spettacolo italiano: Lina Sastri, artista di straordinario talento e protagonista di una carriera capace di attraversare teatro, cinema, televisione e musica. A Sastri sarà conferito il Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo nel corso della cerimonia in programma a Roma nel mese di ottobre, in una sede istituzionale della Capitale, la cui location e gli ulteriori dettagli dell’evento saranno annunciati prossimamente.

Attrice, cantante e interprete di grande intensità, Lina Sastri rappresenta un esempio di arte autentica e di straordinaria capacità espressiva. Il suo percorso, profondamente legato alla cultura italiana e alla tradizione napoletana, ha saputo superare nel tempo i confini geografici e generazionali, conquistando pubblico e riconoscimenti anche oltre le frontiere nazionali. Il Premio vuole valorizzare proprio questa dimensione internazionale della sua attività: un’artista a 360 gradi, capace di unire parola, musica, teatro e cinema e di trasformare la propria esperienza artistica in un linguaggio universale.

“Lina Sastri rappresenta un’eccellenza italiana che parla al Mediterraneo e oltre il Mediterraneo – sottolineano gli organizzatori del Premio –. La sua arte porta con sé identità, memoria, cultura e dialogo. È un’interprete che ha saputo conservare le proprie radici trasformandole in una forza capace di arrivare a un pubblico internazionale”. Il riconoscimento a Lina Sastri si inserisce nel percorso del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo, promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, che valorizza personalità del mondo dell’informazione, della cultura, dello sport, delle arti e delle istituzioni che, attraverso il proprio impegno e la propria attività, contribuiscono a promuovere dialogo, conoscenza, cooperazione e valori comuni tra i Paesi dell’area euro-mediterranea.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura e del Comitato Unico di Garanzia (Cug). Tra le realtà che collaborano e sostengono l’iniziativa figurano inoltre l’Ussi – Unione Stampa Sportiva Italiana e Aips Europe – International Sports Press Association Europe, a testimonianza del legame tra informazione, sport, cultura e dimensione internazionale. La cerimonia di ottobre riunirà a Roma rappresentanti del mondo del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e della diplomazia.

La prestigiosa sede istituzionale che ospiterà l’evento, insieme agli altri dettagli della manifestazione e ai nomi dei protagonisti che riceveranno il riconoscimento, sarà annunciata prossimamente. Con il riconoscimento a Lina Sastri, la quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo conferma la propria missione: celebrare il talento e l’eccellenza, ma soprattutto le personalità capaci di trasformare il proprio lavoro in un ponte tra culture, Paesi e generazioni.

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