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Trump, faccia a faccia con l’eclissi: occhi puntati al sole e niente occhiali

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Occhi puntati al cielo, niente occhiali a salvare la retina. Donald Trump, alle prese con l’eclissi solare totale visibile oggi in tutto il mondo, affronta così l’evento astronomico. E’ questa l’immagine che la Casa Bianca, nei suoi account social ufficiali, ha voluto diffondere insieme alla diretta Nasa dell’evento: quasi una sfida, senz’altro un ‘faccia a faccia’ senza protezioni e senza schermi tra il presidente Usa e il disco solare oscurato.  

 

 

Almeno in apparenza, quindi, il tycoon sembra non preoccuparsi affatto dei rischi dai quali – ormai da giorni – gli esperti mettono in guardia la popolazione mondiale. 

 

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