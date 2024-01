Pozzecco via dall’Asvel, club e coach si separano

(Adnkronos) – E' finita l'avventura di Gianmarco Pozzecco come coach dell'Asvel Villeurbanne, in Francia. La società transalpina ha annunciato il divorzio consensuale dall'allenatore italiano. Pozzecco, arrivato in Francia a ottobre dopo l'avventura ai Mondiali come ct dell'Italia, lascia dopo la vittoria in Eurolega contro lo Zalgiris. Il successo sui lituani ha posto fine ad una striscia di 10 k.o. consecutivi nella competizione in cui l'Asvel è penultima. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

