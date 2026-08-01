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Ponte Messina, Ciucci: “L’obiettivo è avviare la fase realizzativa entro fine anno”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “L’obiettivo è passare alla fase realizzativa entro la fine di quest’anno”. Lo ha detto Pietro Ciucci, ad di Stretto di Messina S.p.A intervenendo al panel “L’Italia delle imprese: le sfide per la crescita” nell’ambito della serata inaugurale di Sabaudia Incontra 2026, la rassegna organizzata in collaborazione con il Comune di Sabaudia, facendo il punto sull’iter del Ponte sullo Stretto. “È un obiettivo sfidante che richiede un grandissimo impegno, non soltanto della società, ma di tutti i protagonisti, a partire dal Governo, trattandosi della più grande opera pubblica in fase di realizzazione”, ha affermato. 

Ciucci ha spiegato che il prossimo passaggio chiave è previsto per settembre, quando il progetto tornerà all’esame del Cipess. “Contiamo di presentarci con tutta la documentazione, che riguarda non soltanto l’aspetto tecnico, ma anche quello ambientale, la finanza, gli espropri e le misure compensative”, ha precisato. 

L’ad di Stretto di Messina S.p.A ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni è atteso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, richiesto dalla stessa società “per dare un aggiornamento ulteriore all’aspetto tecnico del progetto”. Parallelamente, ha aggiunto, prosegue il confronto con le istituzioni europee sugli aspetti ambientali, sugli appalti e sull’adeguamento del corrispettivo contrattuale. “Per quanto riguarda uno dei temi principali, quello della crescita del corrispettivo, l’Europa ci ha fornito un’interpretazione autentica della norma attraverso una formula di calcolo. L’importo rientra ampiamente nel limite del 50% previsto e noi eravamo convinti di questo quando abbiamo firmato il contratto”, ha spiegato Ciucci, ribadendo che “la sfida resta quella di arrivare entro fine anno all’avvio della fase realizzativa”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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