Pomezia, il Comune tende una mano alle PMI: punto di riferimento per accedere ai fondi regionali

Fondi regionali per sostenere e potenziare le iniziative imprenditoriali locali: questo l’importante tema di cui si è discusso ieri a Pomezia, nell’Aula Magna del complesso Selva dei Pini, alla presenza della Vice Presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, dei sindaci di Pomezia Veronica Felici e di Ardea Fabrizio Cremonini, degli Assessori Antonino Laspina e Francesca Vittori e del tecnico dott. Leonardo Caputo.

Le parole del sindaco

“Pomezia è un territorio ricco di attività produttive, con imprenditori che scelgono di investire e nonostante le difficoltà e i periodi di crisi. Per aiutare imprese, piccole e medie, ma anche grandi, ad affrontare le sfide quotidiane, portandole a crescere e a creare nuova occupazione, la nostra amministrazione è intenzionata ad avere un dialogo costante. Apriremo dei tavoli tecnici settoriali che possano essere un punto di riferimento. Vogliamo che il Comune sia un mezzo importante per coloro che vogliono avere delle indicazioni: spesso l’amministrazione comunale è vista come un’entità distante dai bisogni dei cittadini e delle aziende, che crea problemi a livello burocratico. Vogliamo invece metterci a disposizione, ascoltarvi, per poi risolvere i problemi che vengono sottoposti”, ha dichiarato il sindaco di Pomezia Veronica Felici.

Assessorato alle Attività Produttive a disposizione delle aziende

“La presenza del vice presidente della Regione e assessore regionale alle attività produttive On. Angelilli a Pomezia a pochi giorni dall’approvazione da parte del Consiglio comunale del DUP 2024-2026 e del Bilancio di esercizio per il corrente anno è un evento importante. I due documenti determinano i processi di spesa e di investimento che l’amministrazione andrà a sviluppare nel corso dei prossimi anni per far crescere la qualità dei servizi erogati a beneficio dei cittadini e migliorare le condizioni in cui si troveranno a operare le attività imprenditoriali del territorio di Pomezia in tutti i settori e di tutte le dimensioni. DUP e Bilancio ispirati da un profondo realismo, contengono azioni e obiettivi ritenuti come possibili da raggiungere in quanto si è voluto dare un taglio con il metodo del passato, che finiva per trasformare i due documenti ‘in libri dei sogni’. Questo incontro quindi ben si raccorda con quanto è accaduto qualche giorno fa, perché se l’amministrazione comunale andrà a lavorare per facilitare l’attività di impresa sul territorio, l’azione della Regione e del Governo regionale sarà indispensabile per far compiere alle imprese il salto di qualità rendendole più competitive e più innovative. Siamo al lavoro per attivare un più stretto rapporto con le imprese. Con il team dell’assessorato siamo a disposizione per ogni necessità delle imprese dal piccolo artigiano, al commerciante, alla piccola impresa, come alle grandi imprese che per fortuna sono presenti in buon numero. Il mio è un invito a contattarci e a non percepirci distanti dai vostri bisogni”, ha affermato l’assessore alle Attività Produttive Antonino Laspina.

PMI motore trainante dell’economia locale

“Le piccole e medie imprese sono il motore trainante dell’economia, generando occupazione e stimolando la crescita economica. Tuttavia, spesso queste imprese si trovano di fronte a sfide finanziarie nel reperire fondi per investimenti o per far fronte alle spese quotidiane. L’accesso ai microcrediti gioca un ruolo cruciale nel sostenere queste imprese, consentendo loro di ottenere il capitale di cui hanno bisogno per crescere e prosperare. I microcrediti offrono un’opportunità per i piccoli imprenditori di accedere a finanziamenti flessibili permettendo loro di investire nelle proprie attività, creare posti di lavoro e contribuire alla crescita economica locale. Inoltre, promuovono l’imprenditorialità e l’innovazione, incoraggiando la diversificazione economica e la riduzione della povertà. Pertanto, è fondamentale garantire un accesso equo e agevole ai microcrediti per le piccole e medie imprese al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile e la creazione di comunità più resilienti e inclusive”, ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Francesca Vittori.

“Filo diretto tra Regione e imprenditori attraverso il Comune”

“Questo è solo un incontro introduttivo. Per me è importante lanciare un messaggio netto e chiaro sul territorio: vogliamo stabilire un filo diretto. Vogliamo una collaborazione costruttiva e costante, accorciando le distanze. Il tecnico sarà a vostra disposizione per alcuni giorni, tramite l’amministrazione comunale, per approfondimenti sui bandi. L’assessorato allo sviluppo economico, da qui al 2027, deve spendere sul territorio quasi 2 miliardi di euro. Una cifra che parte di uno stanziamento complessivo (che comprende trasporti, rifiuti, turismo, infrastrutture, lavori pubblici e altro) di quasi 20 miliardi di euro. Quindi le opportunità finanziarie ci sono: ci dobbiamo mettere al lavoro per utilizzarle al meglio – ha spiegato l’On. Roberta Angelilli – anche perché c’è tanta burocrazia. La velocità è però importante e, proprio per questo, per accedere a questi bandi non ci saranno risposte bibliche: le procedure saranno semplici, per alcuni non servirà neanche la rendicontazione, basterà la validità del progetto per poter accedere ai fondi”.