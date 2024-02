Pomezia, eccellenze del territorio: BM Studio Recording protagonista a Sanremo Doc

Si chiama BM Studio Recording ed è una delle scuole di musica più conosciute di tutto il Lazio al punto di riuscire a mandare addirittura 9 giovani cantanti pometini alla kermesse “Sanremo Doc – musica di origine controllata”.

Si tratta di un evento già rodato da diversi anni, un programma musicale dedicato specialmente ai nuovi progetti. Pur non essendo né un festival, né una gara canora, la manifestazione è una delle più importanti tra quelle collaterali al Festival principale, che hanno il merito di dare ulteriore fermento alla settimana del Festival della canzone italiana. Infatti, sono oltre mille le radio e gli artisti accreditati, tantissimi i produttori, i talent scout, i manager e i musicisti che passano e si fermano per ascoltare gli artisti che si esibiscono durante il programma.

Quest’anno, per la sua fase finale, tra le nuove leve canore sono state selezionate ben 9 musicisti della nota di scuola di Pomezia, con alcuni di loro che hanno già avuto modo di far parlare di sé attraverso interpretazioni che non sono passate inosservate all’importante giuria. Ad esibirsi davanti le telecamere sanremesi, cantando i brani più belli della musica italiana ed inediti scritti dagli stessi: Dylan (Piccola anima) Antonella (Vertigine); Annalisa Giudetti (Sento solo il presente); Syria (La felicità); Riccardo la bruna (Nelle tue mani); Yuri (Quel cielo grigio); Maddalena (Il corvo); Venereè (America); Harmony (Giardini di marzo).

“La città di Pomezia è stata orgogliosamente rappresentata dai nostri allievi – commenta il cantate, autore, compositore, arrangiatore ed interprete, Benny Albanese, creatore del marchio B.M. STUDIO RECORDING – Un fantastico risultato che premia la qualità della scuola, ma soprattutto il talento dei ragazzi che da ormai anni stanno portanto grandi risultati in tutte le più importanti manifestazioni italiane”. Nato artisticamente nel 1992, allora definito il piccolo prodigio della Sicilia, Benny Albanese, viene ricordato per aver partecipato dal 1997 al 2003 nella nota trasmissione televisiva “SARABANDA”. Da li in poi, una serie infinita di esperienze, dove il cantautore ha lavorato, girando molte città con i suoi concerti anche all’estero come ad esempio gli USA, la Germania, Spagna e Francia.