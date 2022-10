Pole position per Carlos Sainz della Ferrari: lo spagnolo sarà lo starter del GP degli USA

La Ferrari di Carlos Sainz partirà in pole position ad Austin. Il pilota spagnolo ha battuto il suo compagno di squadra Charles Leclerc di una manciata di centesimi e in terza posizione partirà Max Verstappen della Red Bull. Il monegasco però è stato penalizzato di 10 posizioni e di conseguenza partirà dalla 12esima posizione facendo scalare il neo campione del mondo in seconda piazza. In quarta posizione Sergio Perez, compagno di squadra di Verstappen, ma anche lui è retrocesso di 5 posizioni dando la possibilità a Lewis Hamilton di partire in seconda fila insieme al compagno di squadra Russel. Ottima qualifica per Lando Norris con la McLaren che a differenza del suo compagno di team, Daniel Ricciardo partirà nelle prime 10 posizioni. L’australiano invece è stato eliminato nella Q1. Dopo una bella qualifica, anche Fernando Alonso dell’Alpine è stato penalizzato di 5 posizioni per vari cambi al motore e scatterà in 14 posizione. Male il suo compagno di box eliminato nella Q1.

