Pizza World Cup, Ernesto Parziale punta al successo: ecco la sua creazione, votatela qui

Ernesto Parziale protagonista alla Pizza World Cup – Napoli Edition, in programma tra Pomezia e Roma dal 29 settembre al 1° ottobre 2026. Il pizzaiolo, in gara con il numero 195, ha presentato una creazione che già dall’impatto visivo racconta tecnica, ricerca e attenzione alle materie prime: un cornicione ben pronunciato, pomodoro, mozzarella, basilico e un gioco di condimenti che completa una pizza dall’aspetto decisamente invitante.

A rendere ancora più significativa la partecipazione alla Pizza World Cup è il legame di Ernesto Parziale con il territorio: Parziale è infatti il proprietario della pizzeria Antico Grottino di Anzio, realtà conosciuta e apprezzata sul litorale. Una sfida internazionale che porta quindi in gara anche un pezzo di Anzio, con l’obiettivo di conquistare giuria e pubblico. Per sostenerlo è possibile votare la sua pizza direttamente su Facebook.

Ora, però, entra in gioco anche il pubblico. È infatti possibile sostenere Ernesto Parziale votando la foto della sua pizza su Facebook: basta aprire il post e lasciare il proprio voto/interazione direttamente sulla fotografia.

Per votare Ernesto Parziale clicca qui:

Vota la pizza di Ernesto Parziale su Facebook