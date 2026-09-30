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Roma, trovato cadavere in un parco di Tor Sapienza: sul corpo ferite da arma da taglio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato intorno alle 7.30 nel parco Montagna, in via della Rustica a Roma. A dare l’allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite da arma da taglio.  

Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri della Stazione Tor Sapienza e della Compagnia di Montesacro, insieme ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. 

 

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