Musetti dà forfait a Tokyo: “Ho una piccola frattura all’anulare della mano destra”

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Lorenzo Musetti non giocherà il torneo Atp 500 di Tokyo, al via oggi.Il 24enne toscano ha infatti subito una piccola frattura alla mano e dovrà stare a riposo per qualche giorno. Lo ha annunciato lo stesso giocatori sui suoi profili social. “Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest’anno a causa di una piccola frattura all’anulare della mano destra che mi sono causato durante un allenamento. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo”. Musetti proverà a recuperare per il torneo Atp Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. “Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto”, conclude il numero 25 del mondo.

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