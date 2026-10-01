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Pistoia, cade dal tetto di un capannone: operaio muore a 43 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro a Pistoia nella zona di Sant’Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per cause in corso di accertamento, ha ceduto facendo precipitare il 43enne al suolo da un’altezza di circa 8 metri.  

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Verde di Pistoia, ma il medico ha potuto solo constatare il decesso dell’operaio. Intervenuti anche gli agenti di polizia e gli operatori del dipartimento Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Centro. 

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