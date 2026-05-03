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Ferguson in ospedale: malore prima di Manchester United-Liverpool

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Paura per Sir Alex Ferguson. Oggi, domenica 3 maggio, il leggendario ex allenatore del Manchester United è stato portato all’ospedale dopo essersi sentito male a pochi minuti dall’inizio del match a Old Trafford tra i Red Devils e il Liverpool.  

Ferguson, 84 anni, 27 dei quali passati sulla panchina del Manchester United, era pronto a seguire il match dal suo box quando ha avuto un leggero malore e per precauzione è stato portato in ospedale con un ambulanza ma le sue condizioni non sarebbero gravi, secondo quanto riporta la Bbc.  

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