Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Pinerolo, trovato il corpo del 17enne trascinato dalla corrente del Chisone

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del ragazzo di 17 anni scomparso nel pomeriggio lungo il torrente Chisone, nel territorio di Pinerolo. Il corpo del giovane è stato ritrovato nella tarda serata di ieri dai Vigili del Fuoco di Torino, a circa 600 metri a valle del Ponte San Martino. 

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava sulla riva del torrente insieme ad alcuni amici quando è stato improvvisamente trascinato dalla forza della corrente. L’allarme è scattato immediatamente e le operazioni di ricerca sono partite dal punto dell’ultimo avvistamento. 

Per ore decine di soccorritori hanno battuto il corso d’acqua e le sue sponde nella speranza di ritrovarlo in vita. In campo sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Pinerolo, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Torino, i sommozzatori trasportati dall’elicottero Drago del Reparto Volo Piemonte, il Nucleo Cinofili regionale e il Soccorso Alpino. Le autorità stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Europee, Fce aderisce a Stati Uniti d’Europa

4 Marzo 2024

Latina, autodeterminazione: arriva la disciplina per la dichiarazione anticipata di trattamento

20 Aprile 2018

Nettuno, la Cantina Bacco aperta ai ragazzi della Consulta cittadina per il superamento dell’handicap

28 Novembre 2021

Iran, Reza Pahlavi: “Lotterò per il mio popolo e il mio Paese fino a quando sarà libero”

25 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno