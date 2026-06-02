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Fonseca-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Caccia alle semifinali al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, Joao Fonseca sfida Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Parigi. Il tennista brasiliano arriva al match dopo aver eliminato Pavlovic, Prizmic, Djokovic e Ruud, mentre il ceco Draguet, Navone, De Minaur e Rublev. 

 

La sfida tra Fonseca e Mensik è in programma oggi, lunedì 1 giugno, alle ore 20.15, con il match che è fissato nella sessione serale del Philippe-Chatrier. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, nelle Next Gen del 2024, quando Fonseca si impose in cinque set. 

 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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