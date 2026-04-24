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Sport, Zanolli (Alis): “Con BeGreat valori condivisi per crescere ogni giorno”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “I valori che accomunano Alis e BeGreat, che hanno portato a questa piacevole combinazione di interessi, sono quelli che caratterizzano lo sport da una parte e la vita professionale, e non solo, dall’altra. La commistione di queste situazioni ci consente quotidianamente di trarne delle riflessioni volte al continuo miglioramento”. È quanto affermato da Marco Zanolli, Ceo di Zeta Value per conto del consiglio direttivo di Alis e partner BeGreat 2026, all’incontro “Eat like you train”, promosso da BeGreat e ospitato a Vicenza, al Ristorante TreQuarti dello chef Alberto Basso, per riflettere sul ruolo della nutrizione come leva di performance, benessere e prevenzione, nello sport e nella vita quotidiana. “La finalità è alimentare insieme un ecosistema dando un contributo e ricevendone altrettanto a livello emozionale, emotivo e valoriale”, conclude. 

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