Conti pubblici, Salvini: “Serve scostamento di diversi miliardi per caro carburanti”

(Adnkronos) – “Serve uno scostamento di diversi miliardi per rispondere al caro carburanti”. Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, entrando nell’aula della Camera per il via libera definitivo al decreto sicurezza.

“Io sono qui per il decreto sicurezza, poi c’è il Consiglio dei ministri e poi torno in ufficio per il caro carburanti. Oggi è una bella giornata nonostante i problemi a livello mondiale perché questo decreto sicurezza entra in positivo nelle case degli italiani e sulle strade percorse dagli italiani”, ha aggiunto il vicepremier.

Due giorni fa, parlando a proposito della crisi dei carburanti, Salvini ha detto di essere “molto preoccupato perché l’Europa continua a dormire e non ci permette di intervenire come dovremmo e come potremmo. A Bruxelles continuano a far finta di niente, a questo punto penso anche in malafede. Temo che a Bruxelles qualcuno alla guida della Commissione europea sia in malafede, perché non accorgersi del rischio di bloccare l’Italia e l’Europa vuol dire vivere su Marte”.

“Noi oggi abbiamo le associazioni degli autotrasportatori al Ministero che chiedono un intervento. Noi i soldi li avremmo anche. Le norme europee oggi non ci permettono di intervenire, di aiutare questi lavoratori – ha aggiunto il leader della Lega – E se si fermano i tir, in Italia non arriva la merce nei supermercati e nei negozi e quindi è il caos. E a Bruxelles noi lo ripetiamo quotidianamente: sono molto preoccupato, sono fra il preoccupato e l’arrabbiato perché il governo italiano in questo momento vuole aiutare imprese e cittadini in difficoltà, ma le norme europee ce lo impediscono e quindi o cambiano queste norme o ce le cambiamo da soli”.

Quanto alle condizioni per una proroga dell’agevolazione sui carburanti, il vicepremier ha osservato: “Un conto è lo sconto sulle accise, però lo sconto accise non va a incidere positivamente sui bilanci delle associazioni degli autotrasporti. Lo sconto accise serve a chi oggi fa il pieno: scade il primo maggio e ci è costato un miliardo e siamo il governo che in Europa ha investito più di tanti e quindi ne sono contento. Il problema però sono le imprese, l’autotrasporto, l’agricoltura a cui per regole assurde europee, per il patto di stabilità, per il de minimis, non possiamo dare tutto quello che vorremmo”.

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