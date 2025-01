Per una cucina (realmente) da copertina sono questi i 5 errori da evitare: parola di interior designer

Vuoi anche tu una cucina da sogno? Ti spieghiamo cosa non deve assolutamente mancare e quali sono gli errori da non commettere.

State pensando di ristrutturare casa, ma siete alla ricerca di consigli che possano renderla unica? Non resta che dirvi che siete giunti nel posto giusto. L’obiettivo di oggi è quello di scoprire cosa rende questo ambiente veramente speciale.

Come ben sappiamo si tratta di una delle zone più importanti della casa, per questa ragione ogni dettaglio va curato minuziosamente. Se in questo momento la state ristrutturando avete bisogno, come è giusto che sia, una vagonata di consigli, a fine lavori, infatti, tornare indietro sarà impossibile.

Cucina: questi consigli sono utili, sarà perfetta

Ristrutturare e cambiare la cucina potrebbe essere una sfida ardua, sono tanti gli aspetti di cui bisogna necessariamente tenere conto e oggi siamo qui per parlarvi di alcuni errori che andrebbero assolutamente evitati. Sappiamo che fare i giusti abbinamenti è la prima regola, materiali e rivestimenti giocano un ruolo fondamentale.

Attenzione, però, è anche fondamentale tenere conto dei propri gusti. Se abbiamo voglia di personalizzare al massimo l’ambiente possiamo farlo senza nessun problema, possiamo ad esempio pensare ad un punto ed è lì che possiamo collocare il nostro piccolo angolo verde.

Inoltre, non dimentichiamo anche di esporre tutti gli oggetti che più ci piacciono, basti pensare a dei piatti o dei vassoi. Un altro consiglio che sentiamo di darvi è quello di non eccedere con gli acquisti non tutti sanno, infatti, che riempire la cucina potrebbe farla apparire caotica, per intenderci procediamo con l’acquisto di tutti gli elettrodomestici che servono, qualora poi fossero necessari compriamoli a distanza di tempo. Il colore dei mobili e delle pareti non dovrebbe mai stancare, dunque, optiamo per colori neutri. Così anche se il tempo passerà la nostra cucina resterà sempre la nostra preferita.

Attenzione poi al nero, sappiate che tende a sporcarsi velocemente, se non ne potete fare a meno vi consigliamo di scegliere la finitura lucida e no quella opaca. Il lavabo dovrà essere capiente, per intenderci, nella maggior parte dei casi se ne scelgono due, ma la divisione renderà il lavaggio di grandi padelle praticamente impossibile.

Considera le prese elettriche, sappiamo che sono indispensabili non dimenticartene assolutamente. Passiamo adesso ad un altro aspetto e questo riguarda la luce, la lampadina scelta gioca un ruolo fondamentale, non optate per quella a luce fredda, ma per quella calda. Quest’ultima renderà l’ambiente super accogliente. Qui potrai trovare tantissimi consigli utili che riguardano l’illuminazione. Questi pochi consigli potrebbero fare la vera differenza in fase di scelta per la vostra cucina.