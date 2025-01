Sei alla ricerca di una soluzione moderna per illuminare gli interni? È questa l’idea perfetta, ci sono tantissimi modelli

Chi è alla ricerca di una soluzione moderna per illuminare gli interni di casa dovrebbe optare per questa idea funzionale e bella da vedere.

L’illuminazione in una casa è un elemento fondamentale. È importante che ci sia della buona luce naturale soprattutto nelle stanze in cui si devono svolgere importanti attività come la cucina o il bagno. Tuttavia, bisogna anche porre molta attenzione alla luce artificiale.

Chi è alla ricerca di una soluzione moderna per illuminare gli interni di casa può quindi optare per un’idea perfetta, all’avanguardia e versatile per ogni ambiente. Ecco di cosa si tratta.

La soluzione moderna per illuminare gli interni di casa

Illuminare gli interni di casa è molto importante perché, quando non c’è luce naturale o di sera, bisogna poter svolgere ogni azione facilmente e senza sforzi (ad esempio cucinare, truccarsi, fare la barba ed altro). Per questo, chi è alla ricerca di una soluzione moderna per illuminare gli interni, dovrebbe optare per questi sistemi di illuminazione molto consigliati dai professionisti.

Si tratta, in particolare, dei faretti. Questi si possono collocare sia nelle stanze sia nei locali di passaggio (come ingressi e corridoi), rendendo ogni ambiente elegante, raffinato, ben illuminato e sicuramente moderno. Inoltre possono creare la giusta atmosfera accogliente. Ne esistono di diversi tipi, così ognuno può trovare la soluzione migliore per lo stile della propria casa e in base ai propri gusti.

Ad esempio ci sono quelli da incasso che possono essere installati su molte superfici come soffitti e controsoffitti in cartongesso, pannelli in legno, mensole, pavimenti, muretti o pareti. Possono essere fissi o direzionali, in modo da mandare il fascio di luce dove si preferisce. Le lampade di cui sono dotati possono essere alogene o, ancora meglio, a Led, che garantiscono il massimo della luminosità e dell’efficienza energetica. In alternativa ci sono anche i faretti a vista in cui la luce emessa è sempre puntuale. Anche in questo caso possono essere direzionabili.

Quando si è dunque alla ricerca di una soluzione moderna per illuminare gli interni i faretti sono un’ottima opzione. A volte questi bastano da soli per illuminare in modo corretto come nell’ingresso e nel corridoio, che sono zone di passaggio. In soggiorno e sala da pranzo, invece, possono essere integrati con un lampadario da mettere sul tavolo, mentre in cucina si possono predisporre lampade centrali a sospensione e faretti a soffitto sopra la zona coi fuochi o il lavello oppure sotto le mensole o i pensili, anche direzionabili in corrispondenza del tavolo.

In bagno ci vogliono invece luci dirette su sanitari, vasca e doccia e dietro lo specchio invece dei faretti. In camera da letto si possono integrare dei faretti ad incasso con abat-jour sui comodini. Dunque da soli o insieme ad altri sistemi di illuminazione, permetteranno di rendere ben luminoso e elegante ogni ambiente. Quanto alla luce, si può optare per quelli a luce calda (fino a 3300 K), che tende al rosso, giallo o arancione, per creare un’atmosfera accogliente e rilassante.

Ci sono poi quelli a luce neutra (tra 3300 e 5300 K), ideali per spazi funzionali come uffici, cucine o bagni, oppure a luce fredda (oltre 5300 K), non molto usati in casa ma più per gli studi perché rendono l’ambiente asettico e molto moderno. Insomma, ce n’è per ogni gusto e ognuno potrà trovare quello perfetto per ogni ambiente della propria casa.