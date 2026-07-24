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Per Bruxelles gli account TikTok non tutelano i minori

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Luglio 2026
1 minuto di lettura

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Gli account TikTok dei minori non rispetterebbero gli standard di sicurezza previsti dal regolamento europeo sui servizi digitali. E’ la conclusione preliminare comunicata dalla Commissione europea alla piattaforma social. Secondo Bruxelles, su TikTok i minorenni possono scegliere di rendere pubblico il proprio account, consentendo così la visualizzazione dei contenuti anche a persone non iscritte alla piattaforma. I video pubblicati dagli utenti tra i 16 e i 17 anni possono inoltre essere raccomandati a qualsiasi altro utente attraverso un’apposita sezione. La Commissione ritiene che TikTok dovrebbe modificare le impostazioni predefinite degli account pubblici dei minori, rendendo i loro contenuti visibili soltanto agli utenti accettati dal titolare del profilo. Gli adolescenti più grandi potrebbero continuare a scegliere di condividere i propri video con un pubblico più ampio all’interno della piattaforma, ma i contenuti non dovrebbero essere accessibili a una platea globale esterna a TikTok.
(ITALPRESS).
-foto Ipa Agency-

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