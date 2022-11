Pd Lazio: “I diritti contrattuali vanno rispettati”

Come PD Lazio chiediamo con forza alle aziende del trasporto pubblico di destinare rapidamente gli importi economici stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Ci sembra assurdo che, proprio in un grave momento di difficoltà del mondo del lavoro, le associazioni datoriali del trasposto pubblico locale a livello nazionale, in controtendenza rispetto alle misure sul carovita, non tendano a rispettare quanto stabilito con accordi contrattuali . Crediamo da sempre in un servizio pubblico collettivo nazionale che deve essere sostenuto e che deve essere all’altezza delle sfide future. Le lavoratrici ed i lavoratori del settore meritano un giusto trattamento economico.

Non possono essere sempre e solo i lavoratori ad assumersi continue responsabilità senza le giuste considerazioni economiche e contrattuali”. Lo dichiarano, in una nota di Rocco Lamparelli, i circoli Pd della mobilità di Lazio e Roma.

