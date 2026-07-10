Paura su volo Ryanair, pezzi motore rompono finestrino e passeggero rischia di essere risucchiato

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Attimi di terrore sono stati vissuti a bordo del volo Ryanair Fr1879, decollato in mattinata dall’aeroporto di Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen, scalo della compagnia a Monaco di Baviera, costretto a rientrare per un’emergenza tecnica. Pochi minuti dopo il decollo, mentre il Boeing 737 si trovava in fase di ascesa a circa 5.000 metri di quota, si è verificato un grave guasto al motore destro: il distacco di un frammento metallico ha colpito violentemente la fusoliera, mandando in frantumi uno dei finestrini della cabina. La rottura del vetro ha provocato un’immediata e violenta depressurizzazione. Ad avere la peggio è stato un cittadino serbo di 61 anni che sedeva proprio accanto al finestrino danneggiato: l’uomo è stato parzialmente risucchiato verso l’esterno dall’aria e – riferiscono i testimoni all’Afp – si è salvato solo perché indossava ancora la cintura di sicurezza e grazie al riflesso fulmineo della moglie e di altri passeggeri, che lo hanno afferrato per le spalle tirandolo nuovamente dentro la cabina.

Mentre tra i viaggiatori si scatenava il panico e scendevano le maschere d’ossigeno, il comandante ha dichiarato l’emergenza e avviato una rapida discesa fino a 1.800 metri per stabilizzare la pressione prima di invertire la rotta. Il velivolo è riuscito a rientrare all’aeroporto Macedonia di Salonicco circa 20 minuti dopo il decollo, atterrando in sicurezza dove ad attenderlo c’era lo schieramento d’emergenza di vigili del fuoco, ambulanze e polizia.

Il bilancio finale parla di quattro passeggeri trasferiti in ospedale per accertamenti, tra cui l’uomo seduto accanto al finestrino che ha riportato ustioni da sfregamento e contusioni. Le autorità aeronautiche greche hanno immediatamente avviato un’indagine tecnica sul motore per fare luce sulle cause del cedimento strutturale, mentre Ryanair ha predisposto un aereo sostitutivo per consentire agli altri passeggeri di raggiungere la Germania.

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