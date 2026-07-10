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“Stati Uniti contro due squadre, la Bosnia e l’Erzegovina”: la gaffe della giornalista ai Mondiali

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Gli Stati Uniti nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 hanno incontrato due squadre contemporaneamente, la Bosnia e l’Erzegovina. Ne è convinta la giornalista Ana Kasparian, protagonista di una gaffe che, inevitabilmente rimbalza sui social. Gli Usa, vittoriosi 2-0 contro la Bosnia, sono stati sconfitti per 4-1 negli ottavi dal Belgio ed eliminati. Da una sola squadra. 

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