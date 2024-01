Australian Open 2024, sorteggio tabellone maschile: Sinner ok, Berrettini e Sonego sfortunati

(Adnkronos) – Il sorteggio dell'Australian Open 2024 regala un tabellone favorevole a Jannik Sinner, numero 4 del ranking Atp. Strada in salita invece per Matteo Berrettini, che nel torneo al via domenica 14 gennaio rientra nel circuito dopo un lungo stop per problemi fisici e si trova subito il greco Stefanos Tsitsipas al primo turno. E' andata male a Lorenzo Sonego, meglio sulla carta a Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Sinner, dopo la strepitosa chiusura della stagione 2023, va a caccia del primo titolo del Grande Slam. L'altoatesino 22enne, alla quinta partecipazione all'Australian Open, al primo turno sfiderà l'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 59 Atp. Il tabellone potrebbe poi prevedere un terzo turno contro l'argentino Sebastian Baez, un ottavo contro Karen Khachanov e un quarto di finale contro Andrey Rublev. In semifinale è lecito aspettarsi lo scontro contro Novak Djokovic, numero 1 del mondo, che nel suo cammino dovrà superare – sulla carta – Tsitsipas e lo statunitense Ben Shelton. Sorteggio poco fortunato per Berrettini. Il romano trova in sorte il greco Tsitsipas, numero 7 e contro cui ha sempre perso nei confronti diretti. Berrettini è precipitato al numero 125 del ranking e fuori dalla Top 100 dopo oltre cinque anni, a causa dei tanti infortuni che lo hanno tenuto fermo. In Australia, ha assaggiato i campi di Melbourne proprio con un allenamento con Tsitsipas. Berrettini è nella porzione di tabellone, nella metà alta, che rientra nell'ottavi di finale 'dominato' da Sinner. Nello stesso settore, con un affollamento azzurro, sono inseriti anche Musetti – che sfiderà al primo turno il francese Benjamin Bonzi, n.110 del mondo – e Arnaldi, che al debutto nel main draw se la vedrà con il 24enne australiano Adam Walton, numero 176 Atp. Infine, non fortunato neanche Lorenzo Sonego, che sfiderà il britannico Daniel Evans, numero 40, e in caso di vittoria potrebbe trovare Carlos Alcaraz al secondo turno. Poteva andare decisamente meglio. . —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

