Patrizia Prestipino è la garante degli animali di Roma Capitale

ROMA (ITALPRESS) – Patrizia Prestipino è il primo Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale. A presentarla è stato il sindaco Roberto Gualtieri insieme all’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, all’interno dello spazio dedicato alla Colonia felina di Via Ostiense, a Piramide.

“Siamo felici che sia stata nominata Patrizia Prestipino – ha detto il Sindaco -. Per questo ringraziamo il Consiglio Comunale, che è molto attento su tale tema. Insieme alla Alfonsi consideriamo questo passaggio importante sia per la funzione che per la persona. Roma è un luogo dove vivono tanti animali e tante specie in libertà e in cattività. Prendersi cura di questa parte della popolazione è importante perchè sono un elemento che dà qualità ambientale al nostro tessuto urbano, che è innervato da tante aree verdi e quindi di tante specie che alimentano la biodiversità e la qualità del nostro sistema. Gli animali sono anche parte importante del nostro tessuto sociale. In tutte le varie dimensioni di questo insediamento e radicamento di tante specie animali è importante prendersi cura di loro con una figura che abbia una sua autonomia e che possa farsi loro portavoce. Quindi è importante che ci sia una figura di garante e Patrizia può svolgere questo ruolo in modo egregio”. Sulla nomina della Prestipino, Gualtieri è certo che “sarà per noi un supporto e un pungolo e metterà sempre prima i diritti degli animali. E’ una scelta che dà peso politico a una causa e a una dimensione della nostra città molto importante”.

Gualtieri ha concluso parlando di questa dimensione esistente a Roma: “Nel dialogo con le istituzioni scientifiche vogliamo cercare di fare il più possibile per valorizzare questa ricchezza e questa diversità”.

Il Garante degli animali, in base alla delibera consiliare, promuove il benessere, la tutela e i diritti degli animali sul territorio capitolino senza che le venga corrisposta alcuna indennità di funzione. Ha i seguenti compiti: la sensibilizzazione sul tema della tutela degli animali, la prevenzione e il contrasto al randagismo, la facoltà di ricevere segnalazioni e reclami, anche informali, sui rischi per il benessere degli animali e di interagire con le autorità competenti per acquisire altre informazioni e il monitoraggio delle realtà che detengano animali, quali i canili, gli allevamenti, i circhi, il bioparco, ed anche i laboratori per la sperimentazione animale.

“Roma è stata in alcuni momenti più avanti delle altre città rispetto alla tutela e i diritti degli animali, poi si era un pò persa. Oggi con la figura del garante, che esiste in pochissime città italiane, ritorniamo all’avanguardia – ha dichiarato Alfonsi -. Possiamo essere soddisfatti di questa scelta di cui aveva già parlato il Sindaco in campagna elettorale. Abbiamo una garante che può migliorare e continuare un lavoro che in questi due anni abbiamo costruito ma che ha ancora bisogno di molto”.

L’assessora in ultimo ha ricordato il lavoro che è in corso riguardo agli animali: “Stiamo andando in gara per la risistemazione del canile comunale di Muratella e dell’ospedale veterinario. Speriamo alla fine dell’estate di iniziare i lavori e con Patrizia Prestipino credo che riusciremo ad avere il meglio”.

“Sento la responsabilità, però mi sento anche più leggera perchè c’è tanta voglia di collaborare anche in maniera critica” ha detto la nuova Garante che ha puntato il suo discorso sulla Cultura del rispetto: “Non penso che si possa arrivare a convivere in maniera civile e socialmente utile tra uomo ed essere senziente se non c’è questo. E’ un principio etico che va fatto assimilare in giovane età, perchè altrimenti poi diventa un problema convivere in maniera pacifica e civile con chi è più fragile e diverso da noi e gli animali lo sono. Il senso di rispetto lo dobbiamo riportare come un mantra nelle scuole, nelle università, perchè Roma ha un patrimonio di biodiversità che fa paura. Ha una ricchezza che va tutelata”.

