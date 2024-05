Parte da Pistoia la Longevity Run: correre per riempire di salute i nostri anni

Healthy Life in Healthy Planet! È partito così lo scorso weekend a Pistoia il tour della Longevity Run 2024, l’evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo promosso dal Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Grande successo per questa prima tappa che ha aperto le danze del nuovo tour con screening gratuiti per un check up a 360 gradi sulla salute dell’individuo.

Grande affluenza nel Villaggio della prevenzione allestito presso il Pistoia Nursery Campus dell’azienda Vannucci Piante. Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e Vannino Vannucci. Sono stati oltre 185 i check-up gratuiti offerti dagli specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.

E ieri si è svolta la Longevity Run, la corsa non competitiva di 5 km all’interno del Nursery Campus Vannucci, tra piante secolari e piante rare in fioritura. Il sindaco Alessandro Tomasi è stato lo starter ufficiale della grande festa dedicata a sport e salute cui hanno aderito oltre 350 partecipanti, tra runner e camminatori.

“Longevity Run è una missione del terzo settore di Policlinico Gemelli e Università Cattolica per portare in un ambiente splendido come questo il messaggio dell’importanza della salute e della prevenzione, fattori indispensabili per una longevità di successo – ha affermato il professor Francesco Landi, Direttore del Dipartimento Scienze dell’Invecchiamento, Ortopediche e Reumatologiche, Direttore della UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Docente di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore – . Siamo giunti al sesto anno di attività per il progetto Longevity Run, una manifestazione che di anno in anno cresce in prestigio e popolarità, incontrando sempre più il favore del pubblico. Quest’anno abbiamo ben 10 tappe in tutta Italia e noi del Gemelli saremo lì per ribadire l’importanza della prevenzione, di un sano stile di vita e della ricerca per il raggiungimento del migliore stato di salute a tutte le età, prerequisito di una longevità di successo. Prevenzione e corretto stile di vita sono le due facce della longevità e noi vogliamo ricordarlo attraverso la Longevity Run, che è anche e soprattutto una grande evento dedicato alla salute e ai consigli per come regalarsi tanti anni da vivere in buona salute. Noi saremo lì, accanto e in mezzo alla gente, per offrire screening gratuiti, ribadire l’importanza della prevenzione, anche sul tema dei vaccini (antinfluenzale, herpes zoster, COVID-19), e per dare per primi il buon esempio. Io stesso parteciperò come sempre alle singole tappe, indossando il pettorale numero 1″.

L’edizione 2024 è ulteriormente arricchita di nuove tappe: Pistoia, Capodimonte sul lago di Bolsena (VT), Treviso, Gaeta (LT), Pinzolo (TN), Ovindoli (AQ), San Gabriele di Piozzano (PC), Forte dei Marmi (LU), Sant’Antioco (SU), e come sempre, ultima tappa a Roma il 20 ottobre 2024, nell’ambito della Mezza maratona di Roma in collaborazione con l’ASD Bancari Romani.

Gli eventi Longevity Run uniscono in un solo luogo: Informazione – Mirata a sottolineare l’importanza della prevenzione cardiovascolare e dell’adottare stili di vita salutari mirati a migliorare la salute della popolazione;

Check-up – L’occasione per monitorare gli 8 principali fattori di rischio cardiovascolare (Pressione Arteriosa, Glicemia, Colesterolo, BMI, Dieta, Esercizio Fisico, Fumo, Sonno) e rivalutare il proprio stato di salute; Sport – Una giornata di eventi sportivi che culmina con la Longevity Run, un allenamento collettivo di corsa; Ricerca- anche grazie alla Longevity Run può andare avanti la ricerca sulla longevità e sui corretti stili di vita.

Main sponsor dell’iniziativa è Danacol, insieme a tanti altri sponsor etici e green, come Carni Sostenibili, GSK, Cisalfa, ANPA – Onlus Senior, Genage, Vannucci Piante, Bioarginina, Serenissima, Tendisulfur Run, Bromerex, Vulnamin, Immunage, Yakult, Acqua di Fiuggi, Geriatrica – Tuscofarm.

Il calendario per il 2024 prevede:

PISTOIA (4-5 maggio)

CAPODIMONTE sul lago di Bolsena (18-19 maggio)

TREVISO (25-26 maggio)

GAETA (15-16 giugno)

PINZOLO (6-7 luglio)

OVINDOLI (17-18 agosto)

SAN GABRIELE di Piozzano (da confermare – 7-8 settembre)

FORTE DEI MARMI (da confermare – 21-22 settembre)

SANT’ANTIOCO (da confermare – 5-6 ottobre)

ROMA 20 ottobre, nell’ambito della Roma Half Marathon 2024!

Iscrizioni sul sito http://www.longevityrun.it/