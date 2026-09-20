Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di Cuesta

PARMA (ITALPRESS) – Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026/2027, e centrano la loro prima vittoria: decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmajic. Le due squadre hanno un approccio piuttosto cauto alla partita, ma al 13′ gli ospiti si rendono pericolosi con un insidioso cross di Ellertsson, sul quale per poco non arriva Frendrup. I rossoblù continuano a spingere e al 17′ Osmajic, lanciato da Bijlow, crea affanno nella retroguardia avversaria: l’attaccante salta Troilo e calcia con il mancino, trovando l’opposizione di Diego Carlos. I padroni di casa fanno più fatica a costruire delle trame di gioco, ma al 38′ riescono a trovare la rete del vantaggio con David Romero: l’argentino si sbarazza di Ostigard e fulmina Bijlow con il destro per l’1-0. Il Parma, galvanizzato dal gol, al 42′ sciupa una grande chance per il raddoppio con Tourè, che spedisce alto da ottima posizione. Al termine dei 3′ di recupero, si va a riposo sul parziale di 1-0.

Nella ripresa il Genoa cerca di ripartire subito forte, rendendosi pericoloso con un colpo di testa di Messias, che però viene neutralizzato dalla retroguardia ducale. Daniele De Rossi prova ad affidarsi alle sostituzioni per sovvertire l’andamento del match e le sue scelte portano i frutti sperati. Al 70′ il neo-entrato Colombo confeziona l’assist vincete per Milutin Osmajic che, a tu per tu con Corvi, firma il pareggio. L’1-1, però, resiste soltanto dieci minuti, poichè all’80’ ci pensa Pontus Almqvist a riportare in vantaggio i gialloblù: Elphege lancia lo svedese, che prima salta Marcandalli e poi fulmina Bijlow siglando il 2-1. L’assalto finale della compagine ligure, trascinata soprattutto da Vitinha, va a vuoto e i ducali festeggiano la loro prima vittoria in campionato. In virtù di questo successo il Parma sale a 4 punti in classifica, mentre il Genoa, ancora a secco di vittorie, rimane fermo a quota 1. Dopo la sosta gli emiliani affronteranno l’Inter al Meazza; i liguri, dal loro canto, attenderanno la Fiorentina al Ferraris.

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