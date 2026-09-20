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Frosinone-Como 2-0, gialloblù quinti a sorpresa. Il Parma batte il Genoa, prima vittoria per Cuesta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Grandi sorprese nella quinta giornata di Serie A. Super prestazione del Frosinone, che allo Stirpe supera un lanciatissimo Como per 2-0 oggi, domenica 20 settembre. La squadra di Alvini si impone grazie ai gol al 14′ di Calò e al 48′ di Kvernadze e aggancia la formazione di Fabregas, alla prima sconfitta stagionale, a 10 punti in classifica. Dopo 5 giornate, i ciociari volano così clamorosamente al quinto posto.  

Frosinone, ma non solo. Nell’altra sfida delle 15, il Parma si impone 2-1 al Tardini sul Genoa. La squadra di Cuesta conquista la prima vittoria e sale a 4 punti, mentre lascia a un solo punto la squadra di De Rossi. Padroni di casa in vantaggio al 38′ con Romero, momentaneo pareggio dei rossoblù al 70′ con Osmajic e nuovo vantaggio, decisivo, all’80’ firmato da Almqvist. 

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