Ostia, Ieva (M5S) su spiagge libere: Dimissioni Gualtieri e Falconi sarebbero gesto di responsabilità

“Lo ribadisco per l’ennesima volta, il PD di Gualtieri non è in grado di gestire le spiagge del mare di Roma.

In piena stagione balneare 13 postazioni di salvataggio non sono coperte dai bagnini e forse non lo saranno fino a settembre.

Lo scorso anno 3 spiagge libere erano senza bagnini e adesso, se mai ce ne fosse bisogno, dimostrano ancora una volta tutta la loro incapacità affidando 2 spiagge libere di Ostia su 15.

I cittadini, per la disperazione, sono addirittura arrivati a protestare chiudendo la spiaggia libera Verde sul Lungomare Paolo Toscanelli ad Ostia, con cartelli e nastri, perché ritenuta pericolosa in assenza di

bagnino, docce, fontanelle, raccolta rifiuti, pulizia della spiaggia, controlli contro gli accampamenti e vendita abusiva di alimenti.

Destra e Sinistra hanno criticato la nostra gestione M5S delle spiagge quando ci siamo dovuti occupare di abbattere i chioschi abusivi, perché loro per 20 anni hanno fatto finta di non vedere, e gestire la fruizione delle spiagge in piena sicurezza durante la pandemia.

Se avessero un po’ di dignità, per rispetto dei cittadini e dei loro elettori, rassegnerebbero le dimissioni oggi stesso per consentire al M5S di continuare a lavorare seriamente per il bene della città.”

Lo dichiara il capogruppo del M5S del Municipio Roma X Alessandro Ieva.