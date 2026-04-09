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Orrore in casa in Sardegna, 41enne uccide il padre con un cacciavite

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Orrore in casa in Sardegna: un 41enne ha ucciso il padre con un cacciavite. L’omicidio si è consumato in un appartamento di Bosa, tra Oristano e Alghero. Verso le 14 Paolo Pinna si è scagliato contro il padre Giuseppe colpendolo ripetutamente al torace con un cacciavite.  

I soccorsi per il 78enne si sono rivelati inutili e i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro hanno arrestato il figlio con l’accusa di omicidio. Ora il 41enne si trova in caserma, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno. 

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