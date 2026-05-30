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Roland Garros, oggi Cobolli-Tien – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, l’azzurro affronta l’americano Learner Tien – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam francese. Cobolli è reduce dal successo in tre set contro il cinese Wu Yibing, mentre lo statunitense ha battuto l’argentino Diaz Acosta nel secondo turno del torneo. 

 

In caso di passaggio del turno, Cobolli sfiderà il vincente di Cerundolo-Svajda. 

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