Oriente e Benessere Accademia delle Arti presenta “Pilates Anzio”

È finalmente attivo anche il Corso di Pilates aperto a tutti presso l’Associazione Culturale Lavinia Litora, ad Anzio, Villa Claudia. Associazione sempre attenta alle attività di Benessere ed Olistica nonché il noto Coro Lavinia Litora nato molti anni ed il Corso di Danze Orientali (Danza del Ventre) con le sorelle Natascia e Romina Malizia.

Il Corso di Pilates è già attivo ogni giovedi dalle ore 17.30 alle ore 18.30 con la professoressa Patrizia Matticari, insegnante professionista diploma ISEF Sc. Motorie Università degli Studi di Urbino. Ma cos’è il Pilates? Uno sguardo approfondito alla disciplina del secolo.



Il metodo Pilates, è un sistema di allenamento sviluppato all’inizio del Novecento da Joseph Pilates. Traendo ispirazione da antiche discipline orientali quali yoga e Do-In (Giappone), Pilates scrisse due libri in cui illustra il suo metodo.

Pilates lo chiamò Contrology, con riferimento al modo in cui incoraggia l’uso della mente per controllare i muscoli. È un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, cioè quei muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato e sono essenziali a fornire supporto alla colonna vertebrale. Il metodo è indicato anche per la rieducazione posturale. In particolare, gli esercizi di Pilates fanno acquisire consapevolezza del respiro e dell’allineamento della colonna vertebrale rinforzando i muscoli del piano profondo del tronco, molto importanti per aiutare ad alleviare e prevenire mal di schiena.

Pilates Anzio: “Unisciti a noi per un’esperienza che trasforma il corpo e la mente”

Info ed Iscrizioni

348.0006043