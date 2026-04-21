Organizzazioni produttori: nostro ruolo sempre più centrale in mercato globale

(Adnkronos) – “In un mercato globale sempre più complesso, l’importante ruolo delle Organizzazioni di produttori (O.p.) diventa vitale. Una realtà come Euroagrumi lavora quotidianamente per rafforzare l’aggregazione dell’offerta: solo attraverso una massa critica organizzata possiamo garantire maggiore stabilità e, soprattutto, la necessaria redditività ai nostri produttori. L’aggregazione non è solo una scelta strategica, ma l’unico strumento per tutelare il valore del lavoro agricolo lungo tutta la filiera”. Così a margine della conferenza stampa ‘Arancia Rossa di Sicilia Igp: dal campo alla tavola, tra identità e mercato’, tenuta a Rimini in apertura dell’edizione 2026 di Macfrut, il direttore del Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla, Salvatore Rapisarda, ha analizzato le sfide strutturali del comparto e il valore dei progetti di promozione internazionale.

L’Arancia Rossa di Sicilia Igp, oltre a rappresentare un’eccellenza riconosciuta, rappresenta un modello di sviluppo capace di integrare tradizione, innovazione e benessere, valorizzando il lavoro dei produttori e rispondendo alle nuove esigenze dei consumatori.

A parlarne con Rapisarda, in occasione della vetrina internazionale d’eccellenza per il comparto ortofrutticolo, in un incontro stampa moderato dal giornalista enogastronomico, Valerio Caparelli, sono intervenuti: Gerardo Diana, presidente del Consorzio di tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp; Salvo Falcone, giornalista e responsabile della comunicazione del Consorzio Euroagrumi OP; Francesco Cera, direttore generale del Mercato AgroAlimentare di Padova; Duccio Caccioni, direttore del Mercato Centro AgroAlimentare di Bologna; Saro Sallemi, direttore commerciale di SiciliaFiera.

“Il progetto europeo ‘Citrus Fruits for Wellness’ -ha dichiarato in occasione di Macfrut il presidente del Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp, Gerardo Diana – rappresenta un asset fondamentale per il nostro territorio. Non si tratta solo di una campagna promozionale, ma di un esempio concreto di come sia possibile integrare l’identità territoriale e il benessere in una strategia di mercato coerente. Grazie all’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e, soprattutto, delle nuove generazioni sull’importanza del consumo di agrumi a Qualità Certificata, si sta costruendo un racconto che trasforma il valore nutraceutico di questo frutto in un’opportunità commerciale solida e sostenibile”.

Il tutto si evolve in un contesto geopolitico ed economico in cui non si può non considerare le pesanti criticità che stanno condizionando tutti i mercati e che gravano sulle spalle dei produttori: tra tutte, l’impennata dei costi del carburante che sta rendendo la logistica e la produzione sempre più onerose.

Fattori che mettono a dura prova la tenuta economica delle aziende agricole: “Il comparto sta attraversando una fase estremamente delicata – ha proseguito Rapisarda -, condizionata dall’aumento dei costi del carburante e dalle condizioni climatiche avverse. Questi fattori rappresentano le principali criticità che le O.p. si trovano ad affrontare oggi. In questo scenario, investire in innovazione e in una comunicazione mirata come quella di ‘Citrus Fruits for Wellness’ è l’unica via per difendere il posizionamento dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp lungo la filiera e rispondere alle nuove abitudini di consumo”.

Il direttore del Consorzio di Biancavilla (CT) si è però soffermato anche sugli impegni da assumere e sulla visione futura del comparto: “La sfida per i prossimi anni sarà consolidare il percorso avviato, rafforzando ulteriormente l’aggregazione tra i produttori e sviluppando azioni di comunicazione sempre più efficaci per intercettare i mercati internazionali. La capacità di coniugare la nostra tradizione con le moderne esigenze di salute sarà determinante per accrescere il valore distintivo del nostro prodotto.”

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