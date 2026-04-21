Kenya, Ruto: “Hub africano tra crescita economica, innovazione e integrazione continentale”

(Adnkronos) – Il Kenya si presenta come “un’economia in forte crescita e sempre più centrale nel continente africano”. È quanto ha sottolineato il presidente kenyota William Samoei Ruto intervenendo all’evento “Kenya: un grande Paese che guarda al futuro”, al Campus della Luiss Guido Carli di Roma. Ruto ha definito il Kenya “una nazione dinamica al centro della trasformazione africana”. Il Paese, ha spiegato, “conta oltre 55 milioni di abitanti, prevalentemente giovani e istruiti, e sta portando avanti importanti riforme”. Tra i risultati citati il “rafforzamento delle riserve in valuta estera, la stabilizzazione della moneta, la riduzione dell’inflazione e il ripristino della fiducia da parte degli investitori”. Sul fronte sociale, il presidente keniota ha ricordato anche “l’estensione dell’accesso alla sanità pubblica, quasi raddoppiato, prima era di circa 8 milioni, insieme a nuovi programmi per l’edilizia accessibile e a una riforma del sistema educativo basata sulle competenze”.

Sul fronte tecnologico, Ruto ha definito il Kenya uno “dei Paesi più avanzati del continente africano, conosciuto anche come ‘Silicon Savannah’. Il Paese – ha spiegato – è diventato un hub dell’innovazione, dove le soluzioni digitali vengono sviluppate e applicate su larga scala”. L’obiettivo è rendere i servizi pubblici più accessibili, trasparenti ed efficienti attraverso la trasformazione digitale. “L’innovazione in Kenya è pratica e inclusiva” ha sottolineato Ruto, aggiungendo che il Paese “punta a diventare un’economia a crescita rapida”. Lo sviluppo del Kenya, però, si basa “anche su infrastrutture, agricoltura ed energia”. Ruto ha evidenziato gli investimenti in strade, aeroporti, porti e logistica, oltre ai progetti per la sicurezza alimentare attraverso sistemi di irrigazione. Grande attenzione anche all’energia: “L’obiettivo è più che raddoppiare la capacità elettrica per sostenere l’industrializzazione” ha rimarcato. Per finanziare questi progetti, il Kenya “punta su partenariati pubblico-privati e modelli innovativi di investimento”.

Infine, Ruto ha richiamato il ruolo dell’Africa nel suo complesso. “Con l’African Continental Free Trade Area – ha ricordato – stiamo costruendo un mercato unico da circa 1,4 miliardi di persone, con potenziali benefici enormi per le esportazioni, che portrebbero aumentare di oltre 60 miliardi di dollari, e la crescita”. Per Ruto, però “è necessario superare un modello economico basato sull’estrazione di risorse e puntare invece su produzione condivisa e creazione di valore. Un percorso che – ha concluso – rappresenta anche una grande opportunità strategica per Europa e Italia”.

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