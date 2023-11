(Adnkronos) – Un operaio è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere in un palazzo in via Ludovisi a Roma. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, inutilmente, hanno provato a rianimarlo e i carabinieri della stazione di Roma via Vittorio Veneto e della compagnia di Roma Centro. L'operaio sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

