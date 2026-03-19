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Mafia, due arresti per omicidio e cadavere bruciato nel catanese

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Marzo 2026
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CATANIA (ITALPRESS) – Vasta operazione antimafia all’alba tra le province di Catania, Siracusa e Vibo Valentia. I Carabinieri dei Comandi Provinciali etneo e aretuseo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della locale DDA, nei confronti di due persone ritenute responsabili di omicidio, soppressione di cadavere, porto abusivo di armi e danneggiamento seguito da incendio.

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania insieme alla Procura di Siracusa, ha fatto luce su un brutale fatto di sangue avvenuto nel gennaio 2026.

Secondo quanto emerso dalle indagini – supportate dal R.I.S. di Messina, dallo Squadrone “Cacciatori Sicilia” e dai nuclei elicotteristi e cinofili – il delitto sarebbe maturato nel contesto di forti dissidi legati al traffico di stupefacenti.

Tra le persone colpite dal provvedimento figura il figlio di un esponente di spicco del clan mafioso “Cappello-Bonaccorsi”. Agli indagati viene contestata l’aggravante del metodo mafioso.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Marzo 2026
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