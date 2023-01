Fisio fit

Open Day gratuito Progetto Orchidea

Nella vita spesso capita di trovarsi davanti ad un bivio e sentire che la strada che si sta percorrendo non è soddisfacente, come se mancasse qualcosa. A volte si cambia tipologia di lavoro senza trovare continuità o stabilità, nonostante le tante passioni non si riesce a capire quale sia il proprio cammino. Ci si rende conto di meritare molto di più dalla vita. E’ difficile riuscire a trovare da soli una risposta, abbiamo bisogno di qualcuno che dall’esterno ci indirizza ed aiuta a chiarire le idee. Domenica 29 gennaio, dalle ore 16.30 alle 18.30, si svolgerà ad Anzio l’Open Day gratuito del “Progetto Orchidea”, organizzato da Marzia Gaddi (Operatrice Olistica del Suono, Coach Life, Costellatrice Familiare e Sacerdotessa Tantrica) in collaborazione con 5 operatori olistici. L’incontro sarà incentrato sul risveglio dei propri talenti per ampliare il proprio spazio, prendersi il proprio tempo, contattare il proprio potere personale, connettere cuore e sesso. Verranno trattate diverse tematiche e discipline olistiche come l’autoguarigione del corpo e la scoperta della vocazione della propria anima. La partecipazione è gratuita, aperta a tutti coloro che desiderano mettersi in contatto con la propria luce e forza creatrice per risvegliare i talenti, scoprendo attività olistiche che portano benessere psicofisico.

Si parlerà di numerologia, arteterapia, la scoperta dei propri talenti, Yoga di guarigione, suonoterapia, cos’è l’energia creatrice e come contattarla. La presentazione sarà condotta da : – Marzia Gaddi, Sacerdotessa delle sapienze ancestrali – Roberto Petriconi, Maestro nell’antica arte dell’autoguarigione corporea e pratiche yogiche – Alfonso Barajas, Numerologia Karmica e Familiare – Anna Pezza, Life coach specializzata nelle 5 ferite dell’anima – Alessandra Conti, Counselor olistica e Arteterapeuta – Cristina P., Musicoterapia e trattamenti olistici.

29 gennaio dalle 16.30 alle 18.30

Via Ambrosini, 7 – Anzio

Marzia Gaddi – cell 338.3789596