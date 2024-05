Oltre 35mila visitatori nel Sistema Musei di Roma Capitale per la domenica gratuita di maggio

Partecipazione record di romani e turisti alla domenica gratuita di maggio promossa da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: sono stati 35.038 i visitatori totali che hanno affollato gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e le aree archeologiche della città.

Il tradizionale appuntamento, che si rinnova la prima domenica di ogni mese, ha fatto registrare un incremento del 31% rispetto allo stesso dato di maggio 2023, con punte di 6mila visitatori per i Musei Capitolini e 5mila per i Musei di Villa Torlonia, le oltre 2500 presenze fatte registrare dai Mercati di Traiano/Museo dei Fori Imperiali e l’ottima affluenza al Museo di Roma Palazzo Braschi (1800 presenze) e al Museo di Roma in Trastevere (1160). Grande interesse dei visitatori anche per le aree archeologiche: abbondantemente oltre le duemila unità il dato registrato dall’Area Sacra di Largo Argentina, mentre più di mille persone hanno visitato domenica la Villa di Massenzio, il Parco Archeologico del Celio e il Museo Forma Urbis.