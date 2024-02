Nuova Lancia Ypsilon: l’inizio di una nuova era

(Adnkronos) –

Nuova Lancia Ypsilon è stata presentata ufficialmente oggi a Milano. Si tratta di un modello che rappresenta l’inizio di una nuova era per il Marchio automobilistico torinese. Sarà inizialmente commercializzata in una versione speciale prodotta in sole 1.906 unità certificate e numerate. Un “numero” non casuale, ma che rappresenta un chiaro omaggio all’anno di nascita del brand del Gruppo Stellantis. La nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina si ispira al mondo dell’arredamento italiano e rappresenta la massima espressione tecnologica, di comfort e di benessere a bordo. Una cinque porte dal design elegante, un modello che segna la rinascita di Lancia e che è stato curato in ogni suo minimo e minuzioso dettaglio. Dalla selezione dei materiali alla scelta dei colori, vasto è l’utilizzo della tonalità blu, colore iconico nella tradizione del Marchio. I sedili, con motivo a “Cannelloni”, sono rivestiti in morbido velluto in filato 100% riciclato blu e a doppia cucitura, finitura ripresa sulla dashboard e negli inserti dei pannelli portiera e plancia. Anche la carrozzeria riprende l’elegante tonalità blu Lancia, una colorazione che si sposa alla perfezione con il nero dei cerchi in lega diamantati in nero. Un altro elemento che la contraddistingue è il tavolino multifunzione Cassina, un elemento di design inedito realizzato in plastica bio-based che evidenzia la qualità e la manifattura di Cassina. L’abitacolo della Nuova Lancia Ypsilon diventa così un vero e proprio “salotto di casa” capace di garantire quel benessere e ricreare quell’atmosfera tipica delle abitazioni italiane.

Lancia e Cassina sono due marchi che utilizzano materiali innovativi, riciclati e riciclabili. Il benessere di bordo è esaltato dalla regolazione completamente elettrica dei sedili anteriori, massaggianti e riscaldati.

L’Edizione Limitata Cassina della Nuova Lancia Ypsilon ha un motore completamente elettrico. Si tratta di un’unità da 156 cavalli con batteria da 51 kWh, capace di garantire alla cinque porte italiana, un’autonomia fino a 403 km nel ciclo WLTP. Per quanto concerne i tempi di ricarica, i dati ufficiali parlano di una capacità della batteria di passare dal 20% all’80% della carica massima in 24 minuti e di un “guadagno” fino a 100 km in 10 minuti. Il consumo energetico della vettura è compreso tra i 14,3 kWh e i 14,6 kWh per 100 chilometri. Un’auto sicura e connessa, capace di far sentire i passeggeri a casa.

Cuore tecnologico della Nuova Ypsilon è il sistema S.A.L.A. (acronimo di Sound Air Light Augmentation), un’interfaccia virtuale che racchiude i parametri essenziali per ricreare un’esperienza di guida confortevole. Si tratta di un innovativo sistema d’infotainment che gestisce diverse funzioni tra cui: • radio • climatizzazione • illuminazione.

L’impianto audio è stato appositamente realizzato da un sound designer di Lancia, mentre l’impianto di climatizzazione utilizza un filtro ad alta efficienza in grado di rimuovere fino al 99% delle particelle, per un’atmosfera interna più confortevole e salubre.

L’illuminazione interna è completamente personalizzabile, tramite un semplice tocco sul display è possibile creare un’atmosfera esclusiva in abbinamento alla funzione “ambient lighting”.

S.A.L.A. è completamente compatibile con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto via wireless ed è dotato di tre porte USB-C. La nuova Lancia Ypsilon è l’unico modello attualmente presente nel proprio segmento di mercato ad essere dotata di Guida Autonoma di Livello 2. Tra gli ADAS di serie sulla Edizione Cassina figurano: • Adaptive Cruise Control



• Lane Centering



• Traffic Jam Assist.

