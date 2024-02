Hyundai a Febbraio lancia gli Ecoincentivi

(Adnkronos) – Nell’ottica di offrire ai clienti le migliori soluzioni per entrare nel mondo del brand, Hyundai Italia annuncia una speciale iniziativa commerciale per il mese di febbraio: un bonus pari a 2.000€ su tutti i modelli della gamma citycar (i10, i20, Bayon), Nuova Kona (ibrida e termica) e Tucson (ibrida e termica).

Si tratta di un Ecoincentivo Hyundai cumulabile con le campagne già avviate a inizio mese. “Con questa iniziativa intendiamo dare continuità all’opportunità di accedere alla mobilità Hyundai, nonostante l'esaurimento dei fondi dell’Ecobonus statale” ha commentato il Presidente di Hyundai Italia Andrea Crespi. “L’Ecoincentivo Hyundai rappresenta un vantaggio concreto per chi desidera acquistare uno dei modelli della gamma Hyundai di ultima generazione”.



