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Gp Misano, Marc Marquez domina gara sprint davanti a Bezzecchi: l’ordine di arrivo e come cambia la classifica

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
Lettura di 2 minuti

(Adnkronos) –
Marc Marquez accorcia le distanze in vetta alla classifica piloti della MotoGp grazie alla vittoria nella gara sprint di Misano oggi, sabato 12 settembre. Lo spagnolo, scattato dalla seconda casella, prende subito il comando della gara corta e non lascia più la prima posizione, tagliando il traguardo davanti alle due Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Un successo che permette al fuoriclasse spagnolo di toccare i 249 punti e portarsi a soli 14 punti dal leader del Motomondiale Martin (primo a quota 163). Bezzecchi insegue invece a 22 lunghezze (241). 

Al quarto posto si piazza Fabio Di Giannantonio, mentre Alex Marquez chiude quinto davanti a Pedro Acosta. Giornata da dimenticare per Bagnaia, che termina tredicesimo. Domani, alle 14, la gara lunga.  

Ecco l’ordine di arrivo della sprint race di Misano oggi, sabato 12 settembre:  

1 Marc Marquez (Ducati)
 

2 Marco Bezzecchi (Aprilia) +1.068 

3 Jorge Martin (Aprilia) +3.538 

4 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +3.968 

5 Alex Marquez (Ducati) +4.348 

6 Pedro Acosta (KTM) +6.944 

7 Raul Fernandez (Aprilia) +7.707 

8 Fermin Aldeguer (Ducati) +8.832 

9 Luca Marini (Honda) +11.712 

10 Johann Zarco (Honda) +14.534 

11 Diogo Moreira (Honda) +17.043 

12 Franco Morbidelli (Ducati) +17.405 

13 Francesco Bagnaia (Ducati) +17.763
 

14 Brad Binder (KTM) +18.181 

15 Enea Bastianini (KTM) +18.476 

16 Pol Espargaro (KTM) +18.752 

17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +20.698 

18 Jack Miller (Yamaha) +21.113 

19 Alex Rins (Yamaha) +21.740 

20 Joan Mir (Honda) +22.054 

21 Fabio Quartararo (Yamaha) +24.419 

 

Ecco come cambia la classifica piloti dopo la gara sprint a Misano:  

1. Jorge Martin – Aprilia – 263
 

2. Marc Marquez – Ducati – 249 

3. Marco Bezzecchi – Aprilia – 241
 

4. Fabio Di Giannantonio – Ducati – 214 

5. Ai Ogura – Aprilia – 203 

6. Pedro Acosta – KTM – 193 

7. Raul Fernandez – Aprilia – 189 

8. Francesco Bagnaia – Ducati – 143
 

9. Alex Marquez – Ducati – 133 

10. Fermin Aldeguer – Ducati – 92 

11. Luca Marini – Honda – 89 

12. Enea Bastianini – KTM – 84 

13. Brad Binder – KTM – 78 

14. Diogo Moreira – Honda – 64 

15. Fabio Quartararo – Yamaha – 55 

16. Franco Morbidelli – Ducati – 53 

17. Johann Zarco – Honda – 36 

18. Joan Mir – Honda – 33 

19. Jack Miller – Yamaha – 28 

20. Alex Rins – Yamaha – 24 

21. Toprak Razgatlioglu – Yamaha – 14 

22. Maverick Viñales – KTM – 10 

23. Iker Lecuona – Ducati – 9 

24. Augusto Fernandez – Yamaha – 6 

25. Pol Espargarò – KTM – 3 

26. Cal Crutchlow – Honda – 0 

27. Jonas Folger – KTM – 0 

28. Michele Pirro – Ducati – 0 

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