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Malore su campo da padel, ricoverato l’ex capitano del Pescara Camplone

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Paura per Andrea Camplone. L’ex calciatore e capitano del Pescara, 60 anni, è ricoverato in rianimazione all’ospedale civile di Pescara dopo essere stato colpito da un malore mentre giocava a padel in un centro sportivo di Montesilvano, in provincia di Pescara. Camplone si è improvvisamente accasciato a terra e ha perso i sensi. Provvidenziale il primo intervento di un medico presente nella struttura, poi l’arrivo del 118 e la corsa in codice rosso in ospedale. 

Camplone è stato sottoposto a un intervento in emodinamica ed è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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