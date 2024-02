Nuova Defender 90 SW11 limited edition

(Adnkronos) – In onore di uno dei quartieri attualmente più vivaci di Londra, è stata lanciata una nuova Defender 90 a edizione limitata. Questa versione sarà disponibile in solo in 50 esemplari, la SW11 Limited Edition è riservata esclusivamente al mercato italiano e celebra la ultra rinomata zona di Londra. La SW11 Limited Edition è basata sulla Defender 90 X-Dynamic SE Battersea Park.

La SW11 Limited Edition è alimentata dal raffinato ed efficiente propulsore mild-hybrid D200 diesel del Defender, abbinato al cambio automatico a otto velocità. La nuova limited Edition è ordinabile già da oggi al prezzo di partenza di 86.814 euro. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

