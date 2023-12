Hyundai e Kia presentano “Uni Wheel”

(Adnkronos) –

Hyundai e Kia hanno presentato l’Universal Wheel Drive System (Uni Wheel), un innovativo sistema di trazione che rivoluzionerà la progettazione dei futuri dispositivi di mobilità. “Uni Wheel” apre nuove possibilità e consente una configurazione a pianale piatto spostando il riduttore all’interno delle ruote, posizionando un motore compatto vicino a ciascuna di esse e riducendo al minimo la lunghezza degli alberi di trasmissione. Il nuovo sistema libera uno spazio interno significativamente maggiore rispetto a quello ottenuto attraverso i sistemi di trasmissione convenzionali, consentendo anche di realizzare dispositivi di mobilità di nuova generazione ottimizzati per diverse applicazioni, come i Purpose Built Vehicles (PBV).



“Siamo lieti di presentare idee innovative che potrebbero cambiare le carte in tavola nel futuro

mercato della mobilità", ha dichiarato

J

ongsool Park, Senior Fellow dell’Institute of AdvancedTechnology Development di Hyundai Motor Group.

“Perfezioneremo questa tecnologia al fine di

offrire ai nostri clienti un’esperienza di mobilità completamente diversa e nuova”.



—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)